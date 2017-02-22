余天被冠溺兒 余祥銓愧疚自首道歉

藝人余天帶兒女參加節目「大腦先生」，觀眾問卷調查普遍認為余天屬「溺愛型」父親，兒子余祥銓自首道歉，愧疚常讓爸爸為他的事出面。

公視「大腦先生」是藝人胡瓜、唐綺陽（唐立淇）搭檔主持，余天日前帶女兒余筱萍、余苑綺及兒子余祥銓參加節目錄影，透過心理遊戲一窺全家互動狀態。

余天身為歌手、節目主持人，曾任立法委員，在家是好爸爸、好丈夫。觀眾問卷調查結果顯示余天屬「溺愛型」父親，余祥銓立刻自首，因他常被媒體跟拍，父親還得出來為他道歉，感到十分愧疚，「其實余天是很有肩膀的父親」。

余祥銓直喊想趕快生小孩讓余天抱孫，讓孩子看到爺爺在社會上很有地位，但又遲疑表示「我今天這樣子，會不會也這樣被拍？我很擔心這個」，說到委屈處，一度眼眶泛紅。

他說，「我知道爸爸很辛苦，希望2017年不要再讓爸爸擔心，當個有肩膀、可以讓人依靠的男人，不會再像個小孩一樣」；不料，被姊姊們打槍「每年都說一樣」，余天也回應，「希望這次講的是真的」。

出道52年的余天回想起高中時家境不好，向媽媽哀求買件卡其喇叭褲，卻在朝會被訓導主任剪掉，讓他怒踹對方，結果被退學；年少氣盛的余天還曾在秀場「以一打三」跟人幹架，笑說事後邊流著鼻血，邊準備上台演出。1060222

(中央社)