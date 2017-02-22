永平國小建停車場 需解決地底垃圾遷移

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新北永和區停車一位難求，新北市議員羅文崇、立委吳秉叡今天爭取於永平國小興建地下停車場。市府交通局表示，如果解決地下多達4萬多立方公尺垃圾的遷移經費，樂觀其成。

為爭取永平國小興建停車場，解決永和地區停車困難的現狀，新北市議員羅文崇、立委吳秉叡，今天在會勘現場，公佈1430名學童家長的問卷調查結果。

近7成5家長支持，在永平國小興建地下停車場。家長也希望，興建過程有配套措施，將對於學生的影響降至最低。部分家長反映，操場施工將影響學童安全，及無法教授體育課。

市府說，永和區有3所學校將共構地下停車場，以滿足永和地區停車需求。

羅文崇表示，去年曾請交通局針對永平國小地下停車場進行可行性評估，評估報告顯示，永平國小操場下60公分至10公尺處，有高達4萬5000立方公尺的廢棄垃圾需清運。

若由新北市府環保局吸收部分清運成本，仍需新台幣3億才能補足資金缺口。市府交通局說，如果中央願意支持經費，市府樂觀其成。否則，財務上無法自償。

交通局表示，全市主要人口稠密都會區6年來已完成24處路外停車場，耗資56億餘元，目前興建中之停車場有11處；規劃中之停車場有6處，以期解決都會區停車需求。

市政府表示，永和區地狹人稠，開發早，多未附設停車空間的老舊住宅社區，永和區多無適當土地可闢建停車場。交通局多利用學校整建或改建時，配合共構地下停車場。

吳秉叡認為，停車位最欠缺的永和區，也將面臨興建中的捷運萬大線通車後停車需求更大的問題；羅文崇說，他和吳秉叡本月初特別到行政院，向中央爭取經費，並已獲同意納入研議。 1060222

(中央社)