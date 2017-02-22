永平國小建停車場 需解決地底垃圾遷移
新北永和區停車一位難求，新北市議員羅文崇、立委吳秉叡今天爭取於永平國小興建地下停車場。市府交通局表示，如果解決地下多達4萬多立方公尺垃圾的遷移經費，樂觀其成。
為爭取永平國小興建停車場，解決永和地區停車困難的現狀，新北市議員羅文崇、立委吳秉叡，今天在會勘現場，公佈1430名學童家長的問卷調查結果。
近7成5家長支持，在永平國小興建地下停車場。家長也希望，興建過程有配套措施，將對於學生的影響降至最低。部分家長反映，操場施工將影響學童安全，及無法教授體育課。
市府說，永和區有3所學校將共構地下停車場，以滿足永和地區停車需求。
羅文崇表示，去年曾請交通局針對永平國小地下停車場進行可行性評估，評估報告顯示，永平國小操場下60公分至10公尺處，有高達4萬5000立方公尺的廢棄垃圾需清運。
若由新北市府環保局吸收部分清運成本，仍需新台幣3億才能補足資金缺口。市府交通局說，如果中央願意支持經費，市府樂觀其成。否則，財務上無法自償。
交通局表示，全市主要人口稠密都會區6年來已完成24處路外停車場，耗資56億餘元，目前興建中之停車場有11處；規劃中之停車場有6處，以期解決都會區停車需求。
市政府表示，永和區地狹人稠，開發早，多未附設停車空間的老舊住宅社區，永和區多無適當土地可闢建停車場。交通局多利用學校整建或改建時，配合共構地下停車場。
吳秉叡認為，停車位最欠缺的永和區，也將面臨興建中的捷運萬大線通車後停車需求更大的問題；羅文崇說，他和吳秉叡本月初特別到行政院，向中央爭取經費，並已獲同意納入研議。 1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。