總統：政府做抗旱準備 請國人節約用水

總統蔡英文今天說，最近各地的降雨偏少，加上未來一季的降雨情形預估仍不樂觀，「政府會全力做好抗旱準備，也特別籲請國人同胞共體時艱，務必節約用水」。

水情吃緊，總統蔡英文今天透過社群網站臉書（facebook）貼文指出，把握鋒面期間，今天政府啟動了人工增雨作業，分別在4個水庫區域施作，在經濟部水利署和中央氣象局的合作努力下，也達到一定的效果。

不過，她說，最近各地的降雨偏少，加上未來一季的降雨情形預估仍不樂觀，政府會全力做好抗旱準備，也特別籲請國人同胞共體時艱，務必節約用水。1060222

(中央社)