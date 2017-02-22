陪讀開學第一課 三芝學童播種希望種子

為了讓陪讀學童在新學期的開始有一個新的目標，新北市立圖書館三芝分館特別在陪讀的第一堂課，讓陪讀學童播下希望的種子，並寫下對自己或學習的期待。

三芝分館陪讀迎開學，今天第一堂課特別讓陪讀學童當小小綠手指，到圖書館門口的花圃種下希望種子，並寫下心願卡，許下對新學期的期待，讓新學期有好的開始。

近20名陪讀學童興致勃勃地帶著種子來到花圃前，在陪讀天使曉雯媽媽的指導下，一鏟一鏟挖著土，種下自己的希望種子，澆水灌溉，並且在自製的心願卡上，寫下自己的新學期願望。

看著標有自己名字的植物，就讀二年級的陪讀學童說，「要當小小綠手指真不簡單，希望我種下的種子可以快快長大，這學期開始，也希望自己可以不要愛生氣，要試著成為受歡迎的人」。

小二的楊璦瑄在心願卡寫下「我要努力做到預習和複習功課，主動寫作業，讓成績更進步。」

三芝分館主任蕭千惠表示，新學期新的開始，希望陪讀學童可以在圖書館學習到更多知識外，更可以從生活之中培養一些好的性格或習慣。

她說，希望孩子透過照顧自己栽種的植物，養成對自己負責的習慣，更重要的是讓孩子想想自己可以在這學期完成什麼目標，許下新學習願望，藉著播種希望，在新學期有好的開始。1060222

(中央社)