靈鷲山貢寮園區開發案 補件再審

我要評比

環保署今天審查靈鷲山貢寮園區開發案，決議開發單位應補充相關資料，並請內政部與東北角風景管理處確認開發內容與整體開發計畫關聯性，再送審查。

行政院環境保護署今天舉行環境影響評估審查委員會第308次會議，審查「新北市貢寮區靈鷲山宗教文化園區開發案環境影響說明書」。

靈鷲山佛教基金會將在新北市貢寮山區建造地上5層、地下1層的「宗教文化園區」，當時經過專案小組3次初審，獲得不用進二階環評、直接送交大會審查的結論。

不過，今天在閉門會議時，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處指出，原本開發案核定面積為31公頃，但開發單位認為目前財力不足進行大規模開發，因此調降到2.57公頃，遭到環評委員劉小蘭質疑。

她說，當初土地用地從一般保護區轉為宗教用地，附帶條件是要整體開發，若要進行分期分區開發，應該提出完整的整體開發計畫。

因此，最後環評大會決議，要求目的事業主管機關內政部與交通部觀光局確認此案與整體開發計畫的關聯性，並補充保育類動物相關調查資料與緊急事故聯外道路等疏散規畫，再送交環評大會審查。1060222

(中央社)