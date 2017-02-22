轟出7分大局 悍將大勝兄弟
中華職棒春訓熱身賽，富邦悍將今天造訪中信兄弟春訓基地，靠著石翔宇、林威廷在第3局的全壘打，攻下7分大局，終場14比6大勝。
中信兄弟先發投手伍鐸（Bryan Woodall）2局無失分、2次三振。3局上王則鈞接手，沒能控制場面，先被石翔宇陽春砲襲擊，又挨林威廷的2分全壘打，第3任投手楊志龍上場後再失2分。
富邦悍將火力旺盛，5局上連續安打追加2分，拉大為9比0領先。
兄弟打線也有表現，面對前隊友增菘瑋，捕手王峻杰在5局下滿壘的情況下，敲出清壘的三壘安打；新人詹子賢8局下面對投手陳煥揚也敲出2分全壘打。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。