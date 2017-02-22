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轟出7分大局 悍將大勝兄弟

中央社
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中華職棒春訓熱身賽，富邦悍將今天造訪中信兄弟春訓基地，靠著石翔宇、林威廷在第3局的全壘打，攻下7分大局，終場14比6大勝。

中信兄弟先發投手伍鐸（Bryan Woodall）2局無失分、2次三振。3局上王則鈞接手，沒能控制場面，先被石翔宇陽春砲襲擊，又挨林威廷的2分全壘打，第3任投手楊志龍上場後再失2分。

富邦悍將火力旺盛，5局上連續安打追加2分，拉大為9比0領先。

兄弟打線也有表現，面對前隊友增菘瑋，捕手王峻杰在5局下滿壘的情況下，敲出清壘的三壘安打；新人詹子賢8局下面對投手陳煥揚也敲出2分全壘打。1060222

(中央社)

關鍵字：兄弟全壘打投手悍將中信
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