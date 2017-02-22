白沙屯媽祖進香 26日起長征12天
苗栗通霄白沙屯媽祖南下北港徒步進香明天凌晨零時放頭旗，將於26日凌晨起駕出發，展開為期12天長征，通霄鎮公所規劃舉辦起駕與回鑾晚會，邀民眾體驗獨特進香文化。
通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度進香時程，經廟方擲筊請示將於23日凌晨0時0分放頭旗、26日0時0分登轎、2時30分出發，3月2日約中午11時抵達北港、3月3日凌晨1時15分進火、3月9日下午1時30分回宮、3月19日晚間11時15分開爐。
今年進香行程來回共長達12天，是近幾年來最長的一次，考驗隨行香客的體力與耐力；拱天宮管委會指出，目前報名參加的香丁腳已達2萬4800餘人，由於在媽祖婆出發前仍持續受理報名，且出發時間適逢二二八連假，預估今年參與人數將比往年增加3、4成。
白沙屯媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香已有近200年歷史，全程約400公里，路線全依媽祖鑾轎指引而行，每年的行進路線飄忽不定，是別具特色的宗教文化盛事，並獲文化部指定為國家重要民俗的無形文化資產。
通霄鎮鎮公所25日晚間7時在廟前廣場舉辦起駕晚會，邀請楊烈、王晴、呂雪鳳、林珮君等藝人演出，現場並將發送2000份紀念品；另於3月9日晚間將舉辦回鑾晚會，安排阿忠布袋戲及女子八家將等民俗團體表演，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、通霄鎮長徐永煌等人今天共同宣傳，歡迎各地民眾到苗栗體驗獨特的媽祖進香文化。1060222
(中央社)
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