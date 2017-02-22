豪華新車烤漆如砂紙 消費者抗議

黃先生花了近新台幣300萬元買豪華休旅車後發現，車頂部分烤漆粗糙如砂紙，要求退貨遭拒，車主兒子今天懸掛「砂紙車」白布條向車商抗議，業者則說，不排除反控損害商譽。

黃姓車主兒子與消保團體到車商高雄營業處所抗議，並把摸起來像砂紙的車頂烤漆部位以粉筆圈起來，還強調留有疑似鐵屑般殘留物，請媒體摸摸看。

車主黃先生的兒子說，車子登記在父親名下，上個月因逢農曆春節前夕急著領車，交車時業務稱烤漆有些小瑕疵依舊領車，心想年後再回廠做免費汽車美容即可，沒想到領車後他與父親發現車子車頂烤漆粗糙如砂紙，且留有疑似鐵屑般殘留物。

他又說，花了近300萬元卻買到好像是二次烤漆的車子，要求退車或換車都被拒，於是憤而向消保團體投訴。

車商代表出面強調該車烤漆是100%原廠漆，他說，新車運程難免會被灰砂等污染物沾附，交車給車主前，都會再做整復，上月底是黃姓車主急著要領車，車子才未經整復交車，車子事後也未回廠整復。

他又說，車主質疑車子有二次烤漆，公司已請車主向高市府消費者服務中心申訴，並同意在高市府見證下，由第三公正單位進行烤漆鑑定，會依鑑定結果負責，但車主不肯，如今還找人來抗議混淆視聽，此舉有損害車廠商譽之嫌，不排除提告。1060222

(中央社)