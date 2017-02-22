4年國家發展計畫 蔡總統：確保執行到位
總統蔡英文今天表示，在4年的經濟發展方案出來以後，希望國發會可以確保所有計畫執行的到位，同時在執行計畫的過程中，也要把整個政府的管考跟考核機制建立起來。
民進黨中常會上週邀請經濟部長李世光專案報告5+2產業創新研發計畫，今天邀請國發會主委陳添枝以「2017年至2020年國家發展計畫」為題進行專案報告。
民進黨發言人吳沛憶會後轉述兼任黨主席的蔡總統裁示指出，政府希望在4年的經濟發展方案出來以後，很多細部的計畫跟執行也要接著規劃，重點在執行，希望國發會可以確保所有計畫執行的到位，同時在執行計畫的過程中，建立整個政府的管考跟考核機制。
吳沛憶的轉述，陳添枝在報告中表示，產業升級與創新經濟計畫，是政府未來1年主要推動的項目，而產業升級包含5+2創新產業、數位經濟及服務業的創新，未來也會積極投入產業創新的體系建構。
吳沛憶也轉述，行政院副院長林錫耀在中常會中指出，政院未來這1年將有兩項加強的措施，第一是推動「產業創新條例」的修法，第二則是推動有關金融商品「監理沙盒」的「金融科技創新實驗條例」。1060222
(中央社)
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