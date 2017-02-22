荒地變農場　富興國小學生自然學習自然課

峨眉鄉富興國小中的希望農場今天揭牌，學生在自然中學習。（莊旻靜攝）

富興國小學生化身小小農夫，認識從產地到餐桌的食農教育系列課程。（莊旻靜攝）

在新竹縣峨眉鄉的富興國小內，本來有一塊荒地，經過地方上的熱心人士協助，成為學生們的「希望農場」，學生開始在農場上種茄子、匏瓜，在自然中學習「自然課」，校方也預計在學校旁500坪農田，開闢鴨間稻農場，讓孩子親手插秧。

新竹縣副縣長楊文科、綜合發展處長陳冠義、教育處副處長李國祿等人今天均前往富興國小，和學生一同種下小黃瓜幼苗，親自體驗下田的感覺。校長范熾強說，學校推動食農教育體驗活動，要提升學生對農業、友善環境、農產加工、食物調理、食品選擇、消費者的理解與認知方面的知識，「從產地到餐桌」一條龍式學習。

今天（22日）校方為希望農場舉辦了揭牌儀式，峨眉鄉長江寧增、鄉代會主席徐明憲、副主席何秋香、鄉民代表黃森昌、陳美玲、富興村長蕭鶬松及富興國小家長會長黃文宏等人均到場參與，富興國小烏克麗麗隊也在全新彩繪的客家穀倉前演奏，寄望學生能多元化學習、發展。

(中時)