前世足先生：天津不會挖魯尼

前義大利明星後衛卡納瓦羅目前是中超天津權健隊總教練。（新華社資料照）

中超球隊一直想挖角曼聯隊長魯尼。(美聯社資料照)

中國超級足球聯賽想重金挖角身兼英格蘭國家隊與「紅魔」曼聯隊長魯尼（Wayne Rooney），傳聞一直不斷。前世界足球先生、現任中超天津權健隊教頭的卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）坦承曾與魯尼接觸，但因戰術體系不適合，已經作罷。

「我們的確接觸過魯尼與奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang，德甲多特蒙德前鋒），」卡納瓦羅接受電視台訪問時表示，「跟魯尼只是聊聊，基本上他不適合我們的打法，沒有進一步談。」

這位前義大利明星後衛透露，和奧巴梅楊的接觸比較多，「很不幸的，我們的報價被多特蒙德否決了，他們這個球季還有歐冠聯賽要踢。」卡納瓦羅說。

中超新球季的球員登錄截止期限為2月28日，近來傳聞不斷。本季暫居德甲進球王的奧巴梅楊，上月曾傳出上海上港有意以1.5億歐元轉會費延攬。《天空體育》則報導有多支中超球隊想挖魯尼，但他不會在此時離開曼聯。

多特蒙德當家射手奧巴梅楊（右）本季攻入17球並列德甲第1。（美聯社資料照）

卡納瓦羅球員時代是全世界最出色的後衛之一，在2006年成為唯一贏得「世界足球先生」殊榮的後衛，去年季中接掌天津權健兵符，也帶領球隊贏得中甲聯賽冠軍，完成「沖超」任務。

面對即將開踢的中超賽季，天津權健上月已陸續簽下效力過義甲AC米蘭的巴西前鋒帕托（Alexandre Pato），與比利時國腳維塞爾（Axel Witsel），但第5號外援尚未敲定。

天津權健上月曾接觸義甲佛倫提那的卡利尼奇（Nikola Kalinic），這位克羅埃西亞前鋒當時表示要留在義大利踢球，但近來報導天津權健可能提高價碼。卡納瓦羅則說：「我們的基本目標仍是卡利尼奇，但此刻要他的母隊放人是很難的，我們有些進退維谷，仍得與俱樂部總管討論。」

(中時電子報)