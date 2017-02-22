前世足先生：天津不會挖魯尼
中國超級足球聯賽想重金挖角身兼英格蘭國家隊與「紅魔」曼聯隊長魯尼（Wayne Rooney），傳聞一直不斷。前世界足球先生、現任中超天津權健隊教頭的卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）坦承曾與魯尼接觸，但因戰術體系不適合，已經作罷。
「我們的確接觸過魯尼與奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang，德甲多特蒙德前鋒），」卡納瓦羅接受電視台訪問時表示，「跟魯尼只是聊聊，基本上他不適合我們的打法，沒有進一步談。」
這位前義大利明星後衛透露，和奧巴梅楊的接觸比較多，「很不幸的，我們的報價被多特蒙德否決了，他們這個球季還有歐冠聯賽要踢。」卡納瓦羅說。
中超新球季的球員登錄截止期限為2月28日，近來傳聞不斷。本季暫居德甲進球王的奧巴梅楊，上月曾傳出上海上港有意以1.5億歐元轉會費延攬。《天空體育》則報導有多支中超球隊想挖魯尼，但他不會在此時離開曼聯。
卡納瓦羅球員時代是全世界最出色的後衛之一，在2006年成為唯一贏得「世界足球先生」殊榮的後衛，去年季中接掌天津權健兵符，也帶領球隊贏得中甲聯賽冠軍，完成「沖超」任務。
面對即將開踢的中超賽季，天津權健上月已陸續簽下效力過義甲AC米蘭的巴西前鋒帕托（Alexandre Pato），與比利時國腳維塞爾（Axel Witsel），但第5號外援尚未敲定。
天津權健上月曾接觸義甲佛倫提那的卡利尼奇（Nikola Kalinic），這位克羅埃西亞前鋒當時表示要留在義大利踢球，但近來報導天津權健可能提高價碼。卡納瓦羅則說：「我們的基本目標仍是卡利尼奇，但此刻要他的母隊放人是很難的，我們有些進退維谷，仍得與俱樂部總管討論。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。