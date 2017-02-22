泰計程機車 24小時營業還有WIFI

曼谷一處巷口計程機車站提供免費WIFI服務，近日在泰國社群網站引發熱議，這個車站24小時營業，隨時提供載客服務。

位於泰國曼谷市與北欖省交界的蘇坤蔚路107巷口的計程機車站，近日意外成為網紅，原因是這個計程機車站提供免費WIFI服務，讓等候的客人可以免費上網，還被網友戲稱是泰國4.0工程的KUSO版。

當地一名服務的機車司機表示，這條長巷是連接蘇坤蔚路和詩納卡琳路的重要通道，巷內有很多公寓住宅，同時又鄰近捷運終點站，人潮多，尤其在下班尖峰時間更是一車難求，往往等候機車的隊伍排成長龍，為提供等車民眾服務才想出免費WIFI點子。

大約有60輛機車分成早晚兩班，在巷口等候客人，通常白天的客人多一些，一天大約可以賺個300到500泰銖（平均每趟10到15泰銖），有時客人會給小費，日子還過得下去，是學生和上班族最佳夥伴。

在東南亞不少城市都有這項計程機車服務，原因是天氣炎熱，人們懶得走路，尤其是上班族穿著西裝或套裝，走兩步就汗流浹背，在公共交通工具轉乘計程機車最方便。也要載妥安全帽以策安全。1060222

(中央社)