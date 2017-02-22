行政執行署動產拍賣 賓士車28萬賣出

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法務部行政執行署彰化分署及彰化地檢署舉辦動產聯合拍賣，其中1輛車齡7年的賓士車，新車超過200萬，以28萬元賣出。

不過買下這輛賓士車的賴姓男子說，車子有多處損壞，如果要修好讓車子能再上路可能要再花10多萬元，他可能會把車子解體賣零件。

法務部行政執行署彰化分署以及彰化地檢署今天在彰檢位於花壇鄉的檔案室舉辦動產拍賣會，共有9個物品進行拍賣，其中包括小貨車、拚裝大貨車等，會場吸引上百人前來想要「撿便宜」，而在拍賣的物品中最引人矚目的就是1輛車齡7年的賓士車。

而這輛車齡7年的賓士車，新車市價超過200萬，不過在今天的拍賣中，底價只有18萬，後來被1名賴姓男子在第4拍時以28萬元購得。

不過賴姓男子說，這輛賓士車像是輪胎等地方多處損壞，要修好的話可能還要花10多萬元，他可能會把車子解體賣零件。

行政執行署指出，今天除了拍出賓士車外，還有1輛挖土機以10萬元拍出，總計拍出的物品金額約有40多萬元，不過還有沖床、自小貨車以及拼裝大貨車等沒有拍出。1060222

(中央社)