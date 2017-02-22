屏東托嬰中心女嬰死亡 死因待法醫檢驗
(中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東市1家曾被評績優的托嬰中心，今天下午發生1歲曾姓女嬰午睡後沒有呼吸心跳，托嬰中心人員當場施予心肺復甦，並送醫急救，但醫院表示，女嬰到院前死亡，死因不明。
屏東基督教醫院表示，女嬰下午2時58分送抵醫院，到院時已無呼吸心跳，沒有生命徵象，由於家屬不放棄，經搶救到下午4時30分，宣告死亡。
屏基急診室主治醫師表示，女嬰到院前已死亡，除了左額頭有1塊小淤青外，並沒有明顯外傷，也沒有食道淤塞等情形，死因不明，仍待法醫檢驗。
屏東縣政府社會處調查，女嬰上週有感冒現象，但感冒藥已停藥，今天中午並未服藥，中午約12時開始午睡，午睡到2時30分保育員要叫起床叫不醒，臉色發紺，立刻施行CPR後送醫，園長本身是護理師，當場也進行急救工作。
社會處長劉美淑表示，這家私立托嬰中心核准收托人數58人，實際收托人數57人、教保人員數15人，社會處2月16日才進行稽查，稽查時沒有異樣，民國104年考核為優等。
女嬰與母親及爺爺、奶奶同住屏東市，父親在桃園工作，事發後，爺爺、奶奶先到醫院，在高雄市旗山區工作的母親直到下午4時才趕到醫院，一進急診室即情緒崩潰痛哭，雖然醫師已表示女嬰急救無效，但母親仍不放棄，並請求醫師再急救，醫師急救到下午4時30分，正式宣告女嬰死亡。1060222
(中央社)
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