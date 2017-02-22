小貨車遭追撞火燒車 駕駛命危

台76線東西向快速道路東向16.8公里處發生火燒車意外，1輛小貨車先撞護欄停在路肩，大貨車再追撞後起火，1人命危。

國道公路警察局第三警察隊指出，黃姓男子駕駛的小貨車今天下午行經台76線東西向快速道路東向16.8公里處時，小貨車突然失控先撞上護欄，然後停在路肩，而後方有1輛大貨車疑似因反應不及撞上小貨車。

小貨車被撞後車體變型、起火燃燒，由於大貨車車上裝滿瓦斯桶，彰化縣消防局獲報出動10多輛消防車前往灌救，所幸大貨車車上的瓦斯桶都是空桶，起火的小貨車火勢約40分鐘就撲滅，不過黃姓男子傷勢嚴重，被送往彰化基督教醫院急救。

彰基醫院指出，黃姓男子除雙腳底與會陰部、部分屁股，沒有燒燙傷以外，其餘部位都呈現焦黑3度灼傷，全身燒燙傷面積約有95%。已經插管治療中，有生命危險，目前正在燒燙傷中心搶救中。1060222

(中央社)