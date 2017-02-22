陸委會：中華民國是主權國家 陸須面對

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針對中國大陸國台辦再度提及台灣「從來不是一個國家」，陸委會今晚表示，中華民國是主權國家無庸置疑，在國際法及國際政治上具有客觀事實，中國大陸必須務實面對。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山上午在例行記者會中聲稱，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是一個國家。」

行政院大陸委員會晚間透過新聞稿嚴正表示，中華民國是主權國家無庸置疑，在國際法及國際政治上具有客觀事實，中國大陸必須務實面對。

陸委會指出，台灣的國家競爭力在亞洲國家名列前茅，自由民主、人權法治及經濟發展等軟實力獲國際社會高度肯定，中國大陸片面說法根本無法，也不可能改變此一客觀事實。

陸委會表示，兩岸關係的良性互動與台海和平穩定發展，雙方都有責任與義務盡力推進。

陸委會呼籲中國大陸，對兩岸關係發展路徑要有前瞻與開創性思維，避免採取負面的解讀與作為，才有助建構正向的兩岸關係，也唯有透過對話協商才能化解分歧，真正照顧兩岸人民的權益。

陸委會也表示，政府對維護台灣民主制度及依循台灣民意推動兩岸關係的政策方向一貫且堅定，面對未來亞太情勢與兩岸可能互動發展，政府將持續關注並審慎因應。1060222

(中央社)