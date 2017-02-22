陸委會：中華民國是主權國家 陸須面對
針對中國大陸國台辦再度提及台灣「從來不是一個國家」，陸委會今晚表示，中華民國是主權國家無庸置疑，在國際法及國際政治上具有客觀事實，中國大陸必須務實面對。
中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山上午在例行記者會中聲稱，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是一個國家。」
行政院大陸委員會晚間透過新聞稿嚴正表示，中華民國是主權國家無庸置疑，在國際法及國際政治上具有客觀事實，中國大陸必須務實面對。
陸委會指出，台灣的國家競爭力在亞洲國家名列前茅，自由民主、人權法治及經濟發展等軟實力獲國際社會高度肯定，中國大陸片面說法根本無法，也不可能改變此一客觀事實。
陸委會表示，兩岸關係的良性互動與台海和平穩定發展，雙方都有責任與義務盡力推進。
陸委會呼籲中國大陸，對兩岸關係發展路徑要有前瞻與開創性思維，避免採取負面的解讀與作為，才有助建構正向的兩岸關係，也唯有透過對話協商才能化解分歧，真正照顧兩岸人民的權益。
陸委會也表示，政府對維護台灣民主制度及依循台灣民意推動兩岸關係的政策方向一貫且堅定，面對未來亞太情勢與兩岸可能互動發展，政府將持續關注並審慎因應。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。