奧運假唱童星林妙可星路坎坷！「藝考連3間落榜」

林妙可參加藝考成績，備受外界關注。(取自新浪娛樂、林妙可微博)

林妙可當年在北京奧運獻唱，走紅全球。(取自新浪娛樂)

童星出身的大陸女孩林妙可，2008年因為在北京奧運假唱風波，成為全球頭條人物。現年17歲的她，雖然曾經爆紅，但星路卻越走越坎坷，日前更被曝光參加5所藝校考試，目前已有3間確定落榜。

因為在北京奧運上獻唱《歌唱祖國》，讓9歲林妙可爆紅全球，也開啟她的演藝之路，曾參與《美人心計》、《太平公主秘史》等戲劇演出。然而17歲的她，星路後繼無力，近來報名北京電影學院、中央音樂學院、中央戲劇學院、南京藝術學院與上海戲劇學院5家考試，至今已有3間落榜，成為大陸網友熱烈討論話題。

據悉，林妙可繼北電、中央音樂學院落榜後，上戲也確定落榜，只剩下中戲與先前進入第二輪複試的南藝。早前林妙可母親針對女兒藝考相繼落榜一事，也盼外界能把女兒當普通人看，不要過度指責或謾罵，直言「女兒參加藝考有通過有不通過，很正常，過度炒作卻不正常了。」

陸網評論：「無緣就無緣了，為什麼要這樣大肆宣傳呢，人家只是個孩子別再帶壓力給她了」、「上戲北電央音都不要只能說明這孩子實在沒有什麼點能讓人看得上。」、「覺得她挺無辜的，當年的假唱也不是她一個小孩能做的了主的，這幾年媒體對她都是負面報導，大家對她寬容一點，善良一點，追求自己的夢想沒有錯」。

(中時電子報)