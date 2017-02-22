酒後情緒失控 男子怒捶車窗血流如注

情緒失控的唐男在警方戒護下送醫，所幸並無大礙。(成功警分局提供)

住在成功鎮的唐姓男子，因為怨懟前女友對他不聞不問，今天中午酒後情緒失控，到前女友家前就怒捶自己車子的車窗，造成雙手割傷血流如注，成功警分局獲報後派出支援警力制服男子，並將他送醫急救。

為了避免唐男受傷更重或路人遭到波及，到場處理的員警立即壓制情緒失控的唐男，並將他送上救護車送醫治療。唐男因為不滿女友要分手，對他不聞不問，因此才會有這麼激烈的行為，不過警方表示，女子之後可能有人身安全的疑慮，將會適時提供相關保護措施。

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(中時)