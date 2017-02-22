印尼將簽署購買Su-27合約
根據塔斯社報導，俄羅斯 於2月17日舉行的班加羅爾航空展上宣佈即將與印尼簽署出售10架Su-35戰鬥機的合約。此一合約一旦簽署，印尼將成為繼中共以後，Su-35戰鬥機的第二個海外用戶。
自90年代以來，印尼就因為購買了Su-27戰鬥機而成為俄羅斯戰機的使用國之一。這一批Su-35，是為了取代印尼空軍的美制F-5系列戰鬥機而購買。印尼之所以願意採用Su-35，在於此款戰鬥機在敘利亞上空有出色的表現。俄羅斯國家技術集團總經理維克多·克拉多夫（Viktor Kladov）強調，向印尼交付Su-35的合約將在未來幾個月內簽署。
塔斯社報導，目前印尼空軍裝備五架Su-27與11架的Su-30，另外還有40價購買自美國的F-16與九架F-5。此一採購案，也將使印尼成為新加坡之後第二個裝備四代半戰機的東南亞國家。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。