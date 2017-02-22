印尼將簽署購買Su-27合約

印尼採購Su-35的目的，是要替換老舊的美製Su-30戰鬥機。（美國空軍）

根據塔斯社報導，俄羅斯 於2月17日舉行的班加羅爾航空展上宣佈即將與印尼簽署出售10架Su-35戰鬥機的合約。此一合約一旦簽署，印尼將成為繼中共以後，Su-35戰鬥機的第二個海外用戶。

自90年代以來，印尼就因為購買了Su-27戰鬥機而成為俄羅斯戰機的使用國之一。這一批Su-35，是為了取代印尼空軍的美制F-5系列戰鬥機而購買。印尼之所以願意採用Su-35，在於此款戰鬥機在敘利亞上空有出色的表現。俄羅斯國家技術集團總經理維克多·克拉多夫（Viktor Kladov）強調，向印尼交付Su-35的合約將在未來幾個月內簽署。

塔斯社報導，目前印尼空軍裝備五架Su-27與11架的Su-30，另外還有40價購買自美國的F-16與九架F-5。此一採購案，也將使印尼成為新加坡之後第二個裝備四代半戰機的東南亞國家。

(中時電子報)