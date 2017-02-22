良心不安！他偷神明錢 還先拜拜

我要評比

劉男偷神明錢，還先雙手合十拜拜，過程均被監視器拍下。（莊旻靜翻攝）

怕被土地公罵？新竹縣1名劉姓男子，今年1月初破壞土地公廟香油錢筒，偷走3千元，隨後駕車逃逸，未料犯案前，還雙手合十向土地公拜拜，他到案後向警方坦承「因為太缺德，所以拜拜求心安」，劉男落網後，遭警方函送法辦。

33歲的劉姓男子上月2日的凌晨，行經竹北市長青路1段附近1處土地公廟，取磚塊用力破壞香油錢箱，得手現金3千元，但他因偷神明的錢良心不安，下手前還先雙手合十，向土地公道明，未料全程皆被土地公廟裝設的監視器拍下。

豐田派出所長梁志明、警員吳國銘、賴彥任經調查後，鎖定劉男所為，20日持拘票拘提劉男，劉男也說，因為心虛才拜拜，沒想到都被拍下，警方警詢後將劉男函送法辦。

(中時)