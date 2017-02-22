南韓海南郡爆H5N8禽流感 撲殺逾2萬隻鴨

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南韓農業部今天證實，西南部海南郡一處鴨場爆發具高度感染性的H5N8禽流感疫情，是15天來首例，場內逾2萬隻鴨已全數撲殺。

南韓為防堵史上最嚴重的禽流感疫情，自去年11月以來，已撲殺超過3300萬隻禽類，亦即南韓家禽總數的近1/5。

本週通報的案例出現在首爾西南方逾390公里處的海南郡，該地區一處養雞場6日也出現同型病毒。

南韓農業部發表聲明指出，這處鴨場飼養的2萬3000隻鴨已遭撲殺。南韓中部一處養雞場今天則傳出疑似案例。1060222

(中央社)