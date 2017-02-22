陸防資本外流 傳萬達買美影視公司受阻
中國大陸影視產業龍頭萬達集團投資的大片「長城」北美票房慘淡，又傳出計畫中的美國電視製作公司Dick Clark Productions收購案，因遭遇來自中國大陸政府的監管障礙，可能宣告破局。
英國金融時報中文網與北京商報今天都報導這項消息。2名知情人士向金融時報透露，中國大陸監管部門延後批准這項金額為10億美元的收購案，但並未拒絕本案。
報導指出，萬達集團及部分與中國大陸政府關係密切的企業，過去被認為不受限制資本外逃各項規範的約束。但從這次收購案受阻來看，試圖遏制資本外逃的規範，已直接影響到萬達集團完成交易的能力。
萬達集團不願就此傳聞做出評論，但熟悉萬達集團的銀行人士認為，萬達集團會繼續考慮海外交易。
北京商報報導則指出，收購Dick Clark Productions是萬達集團首次涉足電視製作產業，以使萬達的影視產業鏈更加完善。這項交易破局，將使萬達的娛樂版圖布局遭受影響。
報導引述中國大陸中央財經大學文化經濟研究院院長魏鵬舉的話指出，萬達是大陸極具實力的企業之一，近幾年在美國積極收購影視業務，但快速擴張也會帶來較大風險。目前大陸經濟發展預期並不理想，大量資本外流，從金融安全角度來看，政府自然會加強對外匯資本的管制。1060222
(中央社)
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