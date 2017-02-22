新北木炭非開放式陳列 有效降低自殺率

我要評比

新北市推動木炭非開放陳列政策，有效降低燒炭自殺的比例。衛福部心理及口腔健康司長諶立中，期勉新北市繼續整合公私資源努力。

新北市府今天舉辦自殺防治趨勢研討會，四大議題包括媒體效應與自殺、老人失志之自殺警訊、自殺工具取得之限制，及建構自殺防治安全環境等。

新北市自殺死亡率從民國99年每10萬人14.4人、高於全國均值，下降至104年每10萬人11.7人，較全國均值的12.1還低。

尤其自從推動木炭非開放陳列後，燒炭自殺率隨即從民國101年的自殺方式排名第一，翌年下降3成，變成上吊為第一，燒炭為第二名。

與會的市政顧問林雪蓉是新北市101年木炭非開放陳列政策的推動者，今天由她主講當時在衛生局長任內，率先全國推行所受到不少阻力。

但經過溝通與大賣場、商家支持，經一年半，新北市燒炭自殺率下降30%，成果除了發表在國際期刊，並於105年，在日本國際自殺防治協會學術研討會，與國際分享。1060222

(中央社)