曾蔭權入獄 學者：恐成梁振英前車之鑑

香港前行政長官（特首）曾蔭權今天遭香港高等法院判刑20個月。學者董立文分析，現任香港特首梁振英同樣有利益爭議纏身，曾蔭權或許將成為梁振英的前車之鑑。

台灣智庫諮詢委員董立文接受中央社訪問時表示，曾蔭權是因與商界人士的房屋利益而犯下「公職人員行為失當罪」，梁振英自身也有類似利益爭議，因此梁振英「也很危險」，「（梁）下台後應該也會輪到他」。

董立文說，曾蔭權成為香港首位被判刑的卸任特首，對彰顯香港民主法治與司法獨立有正面幫助。

但他指出，曾蔭權當年不支持梁振英競選特首，而這次發起調查曾蔭權的正是直接向梁振英負責的廉政公署。

董立文認為，這次曾蔭權遭到調查判刑，也可視為梁振英利用廉政公署對他發起的「政治清算」，「有相當明顯的政治操作痕跡」。

曾蔭權被控在特首任內主持行政會議時，曾討論雄濤數碼廣播公司申請經營牌照事宜，但他事前未按程序申報或披露與雄濤股東黃楚標的往來。

曾蔭權過去在中國大陸廣東省深圳東海花園租房，而住房的業主正是黃楚標。

另一方面，澳洲媒體2014年報導，梁振英2011年與澳洲企業UGL達成祕密協議，透過提供顧問服務、協助挽留員工等換取400萬英鎊報酬，卻未依法申報利益。

香港立法會去年11月決定成立專責委員會，調查梁振英UGL事件，並於2月初選出委員會成員。1060222

(中央社)