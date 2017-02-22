韓中建交25週年紀念展可能因薩德取消

南韓媒體今天指出，預定今年上半年在韓國國立美術館舉行韓中建交25週年紀念展被取消，可能與中國反對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）實施的限韓令有關。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，京畿道美術館館長崔銀珠今天表示，從去年年初就和中國就今年上半年舉辦韓中建交紀念展進行協商。去年秋季，中方表達無法共同辦紀念展的立場。

紀念展原定由韓國國際交流基金會和「人民日報」聯合主辦，中國文化部協辦，由京畿道美術館、慶南道立美術館、濟州道立美術館、水原市立美術館、清州市立美術館參加。

崔銀珠認為，雖然中方沒有明確解釋紀念展被取消的理由，但這可能是受到「薩德」入韓的影響。有觀察指出，中方反制「薩德」入韓而採取的措施，剛開始只針對韓星、韓中合拍的電視劇和電影，今年以來，範圍逐步擴至純藝術領域。

報導指出，旅居法國的南韓鋼琴家白建宇原計劃於3月18日與中國貴陽交響樂團進行合演被取消。著名女高音歌唱家曹秀美原計劃從2月19日起在廣州、北京和上海舉行巡迴演出，中方也通知演出被取消。

韓國國立芭蕾團首席舞蹈家金智英一直在和上海芭蕾團，就4月由她主演芭蕾舞劇「天鵝湖」進行協商，但本月初中方通知她，演出計畫取消。1060222

(中央社)