非洲最適合居住城市 摩洛哥拔頭籌

我要評比

非洲最適合居住城市的前10名中，由北非摩洛哥的馬拉克什拔得頭籌，第2名則是南非的約翰尼斯堡，第3名為北非埃及的亞力山卓。敬陪末座的是辛巴威的布拉瓦約。

摩洛哥（Morocco）除了馬拉克什（Marrakesh）外，還有3座城市名列前10名，分別為第5名的卡薩布蘭加（Casablanca）、名列第8的首都拉巴特（Rabat）和第10名的費茲（Fez）。

馬拉克什建造於西元1062年，是座擁有近千年歷史文化的古城。城市四周長19公里、高5.8公尺的橙紅色圍牆，建於12世紀，共有20座城門和200座城塔，該城因此獲得赭石城（Ochre City）的美麗別稱。

南非除了非洲第一大城約翰尼斯堡外，開普敦名列第9。

埃及除了亞力山卓（Alexandria）外，首都開羅名列第7。

前10名中還包括名列第4、位於印度洋上模里西斯（Mauritius）的首都路易港（Port Louis），以及名列第6的北非突尼西亞（Tunisia）首都突尼斯（Tunis）。

這項調查為瑞士的洛桑聯邦理工學院（Ecole Polytechnique Federale de Lausanne，EPEL）依據7項標準所進行，包括城市基礎建設、政府治理情況和居住條件環境等。

南非媒體「新聞24」（News24）今天引述主導調查的瑞士城市社會學家契爾（Jerome Chenal）報導，這是第1次以非洲城市普通居民生活為重點的調查，以後將每年更新一次。

他說：「這是為計劃投資非洲的外籍人士所做的。」

調查以非洲100座城市為對象，包含各國首都與一線大城，但名次排列僅至60名為止。

倒數3名則分別為第60名的辛巴威布拉瓦約（Bulawayo）、第59名的馬拉威布蘭泰爾（Blantyre）以及第58名的葛摩聯邦（Comoros）首都莫洛尼（Moroni）。1060222

(中央社)