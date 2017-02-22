禁運禁宰即將到期 業者盼解禁救生計

禁運禁宰明邁入第7天，防檢局初步評估疫情趨緩，但究竟解禁或延長，還須經農委會開專家會議討論，預計明日下午5時會開記者說明結果。但有養禽業者抱怨，專家會議沒有業者列席，宛如「一言堂」，不信服決策過程，只盼早日解禁，否則會重創業者生計。

防檢局長黃㯖昌表示，今日雖有新增一場禽流感確診，但是感染H5N2，至今日已3天沒有傳出H5N6的新疫情，初步評估疫情趨緩，但禁運禁宰究竟是否會延長，要由禽流感中央災害應變中心做最後決定，農委會明天下午2時會開專家會議討論，接著下午4時再開禽流感中央災害應變中心會議，最後下午5時會開記者會，對外宣布是否延長禁運禁宰。

養鴨協理事長陳自成表示，希望農委會能決定解除禁運禁宰，讓產銷體系恢復正常，否則整個養禽產業的生計都沒著落，在這禁運禁宰7天內，賣禽肉、開運禽車、開屠宰場的都有聘請員工，期間薪水都照樣給付，再不解禁，就怕產銷體系運作被打亂。

陳自成也批，過去農委會官方若有重大決策，事前都會找業者溝通開會，這次的禁運禁宰，業者是當天才被動告知此事，事前沒有發言的空間，政府宣稱有開專家會議才做決定，但列席成員卻沒有養禽業者，學者都在實驗室做實驗，但實驗結果也該和業者比對一下，才知道正不正確，會議獨缺業者成為「一言堂」，決策結果難令外界信服。

據防檢局統計，今年至今日有33個養禽場確診感染禽流感，共撲殺了28萬1410隻家禽，其中有9個養禽場染H5N6禽流感。農委會主委林聰賢上周四宣布禁運禁宰，其中禁運令到24日零時止，禁宰令則到24日中午12時止。

另外，今日外界質疑，第一線採樣的獸醫師人力吃緊，政府徵召民間獸醫師投入協助，但有獸醫師擔心要冒著被感染的風險，對徵召政策抱持疑慮。

對此，防檢局表示，徵召是採自願性質，且獸醫師均受過專業教育，並經國考取得獸醫師證照，專業性能勝任此工作。獸醫師執行採樣前，當地防疫機關也會安排行前教育，並提供完整的防護裝備。

(中時)