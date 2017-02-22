雨來了 寶二水庫預計可進帳1百萬噸
今年降雨偏少，新竹地區將在下月實施第一階段限水，水利署北區水資源局今上午2度在寶二水庫啟動人工增雨作業，透過人工增雨燃燒器，使用碘化銀焰劑，增加降雨機率，果真如願下雨，北區水資源局副局長邱忠川表示，截至下午6點，降雨累積23毫米，預計有可有1百萬噸的水進入寶二水庫，但也期望23日鋒面來襲，再解水庫的燃眉之急，「不浪費一滴水」。
水利署長賴建信表示，水利署已與氣象局成立平台，密切聯繫，隨時掌握天候狀況，不放棄任何機會，增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程，降低限水對民眾的影響。
自來水公司第三區管理處表示，第一階段限水為實施夜間減壓供水，減壓時段自晚上11時至隔天上午5時，建議位於管線末端或地勢較高地區的民眾，可先儲水備用。自來水公司第三區管理處呼籲民眾節約用水，以避免進入第二階段限水，節水妙招可至「節約用水資訊網」，或台水公司網站查詢「家庭用水須知」、「節水三十六計」，亦可撥打免付費電話1910洽詢。
(中時)
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