觀光局公布一日旅遊團 八大參考指標
為維護國內旅遊品質及協助督促旅行社妥適規劃行程，確保安心旅遊與深度體驗地方特色，觀光局於今天（22日）訂定「國內旅遊團一日遊產品合理行程規劃及檢視注意事項」，請旅行社自主檢視1日遊行程安排應遵行八大原則如下：
1、出發前應有旅遊定型化契約及將旅遊產品資訊充分揭露；
2、應依規定投保旅行業責任保險，投保額度宜提高（如：新臺幣500萬元）；
3、應使租用之遊覽車符合勞動基準法駕駛工時不得超過12小時等規定；
4、應使租用之遊覽車符合汽車運輸業管理規則駕駛勤務不得超過10小時等規定；
5、應使用合法交通工具及合格駕駛人，搭乘時應向旅客實施遊覽車逃生安全解說及示範；
6、請妥適安排旅遊行程，應檢視有無早出晚歸、行程過度緊湊、行車距離或時間太長等情形，行車距離可依旅行業公會評估每日行駛以300公里為原則(含山區路段200公里)，得加計100公里之彈性。經檢視如有不合理之情形，應自主調整改善方式，包括但不限於增加替換駕駛機制、調整或變更行程、採多元交通運具；
7、應先行評估使用遊覽車車型、機件條件以妥適安排運具，並特別注意行駛道路路況；
8、主管機關稽查時，旅行社及遊覽車公司均應配合辦理。
觀光局再次強調出遊安全至上，期透過業者自主管理，進而優化旅遊服務品質，擴大旅客權益保障及信心。
(中時)
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