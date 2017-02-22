中市環保局清潔人員甄選成績出爐

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台中市環保局清潔人員甄選成績出爐，男女錄取率相近。（盧金足攝）

台中市政府環保局清潔隊臨時人員甄選結果揭曉，今年共2365名考生報考，爭取300個名額，平均錄取率達13.41%，其中男生報名1787人，錄取241人，錄取率達13.48%；女生報名578人，錄取59人，錄取率10.2%。環保局表示，今年男女錄取率相近，甄選過程皆達公平競爭，符合清潔隊作業人才需求，將於3月6日分發報到。

環保局說，今年300名正取名額，除一般類組130名、儲備駕駛類組100名之外，也考用勞工安全衛生類組5名，分發至清潔隊員數200人以上的區隊服務，落實各區清潔隊的勞工安全衛生管理。

此外，更針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身份市民提供共65名的保障名額，其中獨立負擔家計組錄取女性12人，原住民組錄取15人，促進弱勢族群與原住民就業率。

環保局長白智榮指出，今年300名正取名額中，男生報名1787人，錄取241人，錄取率達13.48%；女生報名578人，錄取59人，錄取率10.2%，男女錄取比例趨近，落實男女公平競爭。

報考人不分性別，年紀最高56歲，最低18歲，具碩士學歷者有3名。放榜同時，已公告各區清潔隊缺額，錄取者將於25日至環保局中山廳依考試成績排序選填志願，3月6日分發至各區清潔隊。

白智榮說，今年甄選以落實考試公平性、選拔符合清潔隊需求人才及加強照顧弱勢等三大主軸為目標，甄選方式也有所變更，採體能測試與資源回收分類技能二項辦理。

統計分析去年甄選男女體測成績，依照男女先天體能不同，參考專家學者建議及其他縣市作法，維持男性負重沙包15公斤、女性負重10公斤之外，訂定男生滿分為9秒，女生為10.9秒。

另一方面，為避免面試人為因素等問題，今年改採用「資源回收分類技能測驗」，應考者需在限時25秒時間內，將可回收與不可回收混合的各式回收物，正確分類至標示回收桶內，最終統計正確的回收物件數量後，換算成分數。甄選過程皆達公平競爭，並符合清潔隊作業人才需求。

(中時)