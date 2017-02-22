桃竹苗4水庫10支焰劑增雨 石門寶二小有進帳

鋒面帶來水氣，經濟部水利署把握時機人工增雨，22日先後在桃園石門、新竹寶二及苗栗明德和永和山水庫，施放共10支氯化鈣焰劑進行人工增雨作業。其中石門與寶二水庫分別可進帳380萬噸及100萬噸水量；但明德僅3、4萬噸還不到1天用水量，永和山因路徑較遠尚無數據。

石門水庫先後於上午9時、11時於壩頂各燃燒2支氯化鈣焰劑執行人工增雨。北區水資源局統計，凌晨0時至下午6時，集水區累積雨量達17亳米，預估有380萬噸的水入庫，以每天約220萬噸的供水量，相當於增加將近2天的供水量。

新竹地區將自3月起實施第1階段限水，北區水資源局今上午2度在寶二水庫啟動增雨作業，施放2支氯化鈣焰劑以增加降雨機率。隨後如願下雨，北水局副局長邱忠川表示，截至今天下午4點，降雨累積23毫米，預計有可有100萬噸的水進入寶二水庫，也期望鋒面持續，紓解水庫燃眉之急。

苗栗地區水情同樣拉警報，繼石門及寶二水庫之後，頭屋明德及頭份永和山水庫，今天上午雖一度延後作業，但直到10時50分，也同步配合中水局實施人工增雨作業，各施放2支焰劑，盼紓緩這波缺水危機，尤其因應27日即將到來的春耕而需灌溉用水。

水利署一早通知各準備2支氯化鈣燄劑待命，後因氣象團隊分析雲層還不適合，延至10時50分才進行。管理單位表示，雖有甘霖降下，明德水庫集水區累計約20毫米雨量，但目前統計進帳僅3、4萬噸而已，還不足因應1天而需4萬噸的供水量；而永和山水庫也累計24毫米的降雨，惟其水流路徑要10幾小時，目前還又沒有具體數據。

(中時)