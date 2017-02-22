好梅梗的甕 有套套創新多功能使用

我要評比

「甕藏春之梅－醃脆梅活動」開跑，梅甕的形狀與設計，在引頸企盼下今天出爐，以「梅梗」為主軸，利用修剪的梅樹枝，搖身變成甕上的蓋鈕，加上矽膠套，收藏質感度爆表。

陶瓷博物館館長吳秀慈表示，今年的醃脆梅陶甕「梅梗」由陶博館同仁團隊，發想創意與討論、繪圖到完成，一手包辦完成。

「梅梗」並不是真的沒哏，反而「真有哏」，為提升梅甕質感，利用梅樹樹枝當蓋紐，因每根樹枝都不同，所以每個梅甕都獨一無二，就像是穿衣服不會撞衫，大大提升收藏的價值。

「梅梗」甕蓋，附有安全矽膠套，可與甕身緊緊密合。甕內沒有死角，甕口開闊，手可輕鬆伸入，方便醃漬青梅及清洗。

吳秀慈說，甕身為淡雅的汝窯天青色，在光影襯托下，呈現動人的水波視覺意象，更顯出韻味。醃漬完青梅，還可以當成插花、筆筒等其他的容器，相當多功能使用。

新北市立鶯歌陶博館，將於3月31日至5月14日，每週二至週日在陶瓷藝術園區風廣場舉辦「甕藏春之梅－醃脆梅活動」，每人每甕原價新台幣660元，為回饋長久支援陶博館的民眾，3月1日起，開始受理網路線上報名，並推出早鳥價599元，優惠只到3月20日止。1060222

(中央社)