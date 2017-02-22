防高樓墜落自殺 社區警衛多關心陪伴

選擇墜樓的方式自殺，已經躍居新北市的第三高，市府與工務局合作，將透過訓練公寓大廈管理員，以觀察、關心、轉念方式關心住戶，及硬體建築防墜落設施，降低跳樓自殺比率。

新北市政府地政副局長王聖文，21日從住家墜樓身亡，引起外界熱議。

新北市府衛生局今天與台灣自殺防治學會，及新北精神醫療網合辦「2017新北市自殺防治趨勢研討會」為守護市民的生命努力。

市府衛生局長林奇宏表示，自殺防治需因地制宜，規劃多元的對策介入。他舉例，隨著都會區高樓愈來愈多，選擇墜樓的自殺方式逐年攀升，已位居新北市第三高，這是都會區有別於全國排序的隱憂。

依據新北市府衛生局統計，目前按照自殺的方式排序，依序為上吊、氣體及蒸汽（燒炭）、高樓墜落、固體及液體（服藥）、溺水（投河與跳海）。

由於公寓大廈的居民互動不同於傳統公寓，住戶接觸對象最多的是社區管理委員會的保全、警衛等。一旦住戶有情緒低落或意志消沉時，公寓管理人員可以透過觀察發現，並以陪伴、傾聽、開導、牽扶的支持，讓一時失意或有輕生念頭者，可以走出新的人生方向。「看、聽、轉、牽、走」就成為幸福捕手的口訣。

在硬體方面，衛生局希望透過宣導與溝通，讓建築商在規劃大樓時，可以加強頂樓圍牆的高度，以及注意住家窗戶的防墜落設施。1060222

(中央社)