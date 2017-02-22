詹智堯更換加油歌 八三夭樂團授權

中華職棒Lamigo桃猿隊今天表示，取得八三夭樂團授權，球星詹智堯本季更換加油歌曲，，改用「搖勒搖勒」應援。

詹智堯今年34歲，職棒生涯邁向第9年，外號「詹帥」是桃猿隊主力外野手、第1棒人選。球團表示，主場歌曲熱鬧已經不稀奇，但是使用流行搖滾樂團的人氣歌曲應援，卻是第一次。

「搖勒搖勒」成為詹智堯的專屬加油歌，他說，今年對於自己來說是關鍵的一年，一直很喜歡八三夭的曲風，去年有幸現場聽他們唱這首歌曲，決定請球團將自己的加油歌改成這首，沒想到竟然成真了。

八三夭表示很開心和球團合作，「希望這首歌加上阿堯的人氣，能夠讓全猿主場更歡樂、更有看頭」。1060222

(中央社)