周興哲讚聲開唱率先Sold Out

周興哲在北京工作巧遇上大雪紛飛。(索尼提供)

「讚聲演唱會」5月將於台北華山Legacy開跑，12組藝人門票日前開賣，由周興哲（Eric）搶頭香，僅花10分鐘就完售1000張門票搶，是演出歌手中率先「Sold Out」，他人在北京拍攝新戲，得知喜訊時天空正好飄起瑞雪，他興奮在臉書Po文：「謝謝支持，我們五月見，我這邊剛下雪！」有粉絲沒搶到票，則留言哭喊：「我的心也在下雪！」

周興哲出道3年多，以〈以後別做朋友〉一曲走紅，該MV在YouTube已突破9000萬大關，抒情歌〈你，好不好？〉、〈想回到那一天〉、〈我愛過你〉旋律也都令粉絲朗朗上口，他近來唱而優則演，前往赴北京拍戲、並接受戲劇課的訓練，預計在當地待上２周。

他去年推出「This Is Love」音樂會，先從新加坡開跑，陸續到台北、馬來西亞、檳城等地開唱，票房場場告捷，澳門場更躍升為5000人大型演出，此外，師姊艾怡良專場演唱會將於5月20日登場，購票至全台萊爾富、OK超商與寬宏藝術售票系統。

(中時)