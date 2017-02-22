高雄火車站驚傳男跳軌遭撞 腳骨折送醫

陳姓男子今晚在台鐵高雄火車站跳軌，警消將他救出送醫。（呂素麗翻攝）

陳姓男子今晚在台鐵高雄火車站跳軌，警消將他救出送醫。（呂素麗翻攝）

台鐵高雄火車站今晚發生陳姓男子跳軌意外，人受傷送醫。（呂素麗翻攝）

(21:50更新內文)台鐵高雄火車站今天晚6點46分發生1名男旅客疑似自第4月台跳下軌道的意外，一列剛進站的區間車剎車不及撞上，雙腳被輾過，警消據報趕到，將人從車廂下救出，男子意識清醒，送高醫急救，有生命危險。

警消查出，跳軌為陳姓男子（42歲）；台鐵表示，由監視錄影可看出，男子和他姊姊原本坐在月台上椅子上，6點46分一列區間車進站，男子突然站起來，跑向月台邊緣，往軌道跳下，被緩緩進站的火車直接撞上。

由於剛進站的區間車速度不快，男子雙腳被輾過，有骨折，他的姊姊當場嚇傻了；男子被救出時，一直喊痛，但一度拒絕送醫，後來才由警消送高醫救治。

這起意外經鐵路警察蒐證處理後，晚上7點15分放行，列車於7點18開出，影響4列次37分，旅客約1030人。

(中時)