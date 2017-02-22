Akemi收禮不挑 有「愛愛就好」
LV今晚在花博夢想館舉辦春夏發表，簡嫚書獻出處女秀，首度沒穿高跟鞋出席活動，改以寬版平底涼鞋亮相，讓160公分的她笑稱「讓大家發現我的真實身高！不過，下面的空氣也沒比較稀薄！」上周遭追問與丁春誠戀情的Akemi今晚擺明有備而來，面對戀情問題超大方，被問到是否收過「好朋友」送的衣服？她放超開笑回「只要有愛心，有愛愛就好！」
盧南君與孫怡兩位姊妹也聯袂出席，盧南君罕見以一身桃紅色裙裝現身，讓近來想改變的她自嘲「最像想走青春少女風，想瘋一下！」孫怡則是一身酷裝到場，笑稱「今天是屁孩LOOK！」平常喜歡穿籃球褲的她還大方撩起褲裙，秀出LV高衩球褲，尺度放超開。
(中時)
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