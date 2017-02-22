中華隊明啓程赴日 28人將到齊

中華隊明天啓程前往日本神戶，進行經典賽前最後移訓。（資料照，中央社記者張新偉攝 ）

經典賽中華隊結束與古巴隊的2場熱身賽後，今天(22日)休息1天，全隊明天一早將啓程飛往日本神戶，進行賽事開打前的最後一趟移地訓練，屆時28人名單將首度到齊，期間安排2場熱身賽，3月1日再從日本飛到韓國做最後準備。

為備戰經典賽，中華隊自去年12月中起展開集訓，被列入移訓32人名單的成員，本月初飛往澳洲進行移地訓練及熱身賽，回台後也自20日起與世大運中華培訓隊、經典賽古巴隊進行3場交手，至今一共打了6場熱身賽，戰績5勝1敗。

中華隊將在明天一早搭乘商務艙飛往日本神戶，全隊分兩批出發，包括隊長林智勝、高國輝、胡金龍等野手群搭乘華航上午8點10分的班機，教練團以及投手群搭乘9點50分的班機，先前隨日職樂天春訓的宋家豪，以及已先提前回到日本的郭俊麟，2人將在日本與中華隊會合。

經過熱身賽的觀察，中華隊總教練郭泰源提到，現階段28人名單不會更動，而這次也將只有被列入28人名單的選手前往神戶，先前隨隊的業餘球員包括王政浩、呂彥青、岳東華、吳俊杰、許凱翔都不會赴日。

中華隊抵達神戶後，24、25日在Hotto Motto Field(原神戶綠地球場)練球，26日、28日與日本社會人球隊交手，3月1日再飛往韓國，3月3日、5日在2場場官辦熱身賽中對戰韓職二軍。

(中時電子報)