受薩德牽連 中韓建交紀念美術展告吹
韓聯社22日報導，預定於今年上半年在南韓國立美術館舉行的中韓建交25周年紀念展被取消。這或與中國反制「薩德」入韓而實施的限韓令有關。
京畿道美術館館長崔銀珠22日表示，從去年年初就與中方就今年上半年舉辦韓中建交紀念展進行了協商。而去年秋季中方表達了無法共同辦展會的立場。
本展會原定由南韓國際交流基金會和《人民日報》聯合主辦，中國文化部協辦，由京畿道美術館、慶南道立美術館、濟州道立美術館、水原市立美術館、清州市立美術館參加。
崔銀珠認爲，雖然中方沒有明確解釋展會被取消的理由，但這可能是受到「薩德」入韓的影響。
有觀點憂慮，中方反制「薩德」入韓而採取的反制措施，起初針對韓星、韓中合拍電視劇和電影，今年以來其範圍逐步擴至純藝術領域。
南韓鋼琴家白建宇原計畫於3月18日與中國貴陽交響樂團進行的合演被取消。著名女高音歌唱家曹秀美原計畫從2月19日起在廣州、北京和上海舉行巡迴演出，中方則通知演出被取消。
南韓國立芭蕾團首席舞蹈家金智英一直在同上海芭蕾團就4月由她主演芭蕾舞劇《天鵝湖》進行協商，而本月初中方通知稱她出演計畫被取消。
(旺報)
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