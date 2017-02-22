郝龍斌：國民黨要人心 不要人頭

宣布參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，今年1月1日到20日新加入的國民黨員比過去4年還多，他表示，國民黨要的是人心，不是要人頭，希望黨中央嚴查。

郝龍斌下午接受快樂聯播網專訪，還有民眾現場call-in提問，郝龍斌用簡單的台語跟大家問好。

談到黨主席選舉的連署，郝龍斌說，很多人都是用抄的，到現在他都沒有拿到名冊，不知道黨員在哪，他認為，任何一個政黨要站起來，不能做假，因此他反對黨主席選舉要連署。

至於人頭黨員問題，郝龍斌說，希望黨中央採斷然措施，團進團出，不要讓人頭黨員傷害黨的形象。他主張納入民調，但有人擔心會有民進黨人假裝是藍的來灌票，郝龍斌說，是影響民調容易，還是拉民進黨員進來投票容易？他認為，連後者都防不住，還擔心全民調？

郝龍斌指出，今年1月1日到20日，新加入的黨員比過去4年還多，呈現「虛胖」，他呼籲選監小組對於激增黨員要嚴加審核，「國民黨要的是人心，不是人頭」，否則國民黨無法對社會交代。1060222

(中央社)