台灣扣件客製能力強 吸引在陸德商採購
台灣貿易中心上海代表處首席代表張企申今天說，台灣扣件客製化能力強，被大陸一家德商相中，3月將赴台參加「2017年全球採購夥伴大會」，未來可能進一步在台成立採購辦公室。
張企申表示，汽車零配件、電子、電機、機械、扣件等，都是台灣產業的強項。上海有300多家外商成立跨國採購辦公室，部分外企陸續對台灣的優勢產業表達採購興趣，並向貿協諮詢。
他說，貿協去年接洽一家設在上海的德商跨國採購辦公室，這家德商當年4月前往高雄參觀「台灣國際扣件展」，去年底更與台灣的供應商視訊採購、洽談，3月將再到台灣參加「2017年全球採購夥伴大會」。
張企申表示，這家德商需要特殊規格的扣件，而台灣供應商在螺絲、螺帽等扣件的客製化能力及數量都可滿足需求。目前台廠的供應量已足夠這家德商在台成立辦公室，並考慮進一步在台成立跨國採購辦公室。
此外，一家設在上海的法國跨國採購辦公室，專營家居用品連鎖通路，也是透過貿協到台灣找供應商。這家外商表示，大陸人力成本變高，台灣東西不貴、品質又好，提升企業到台灣採購的意願，並將產品輸往歐洲。1060222
(中央社)
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