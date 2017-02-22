酷航欣豐虎航整合 台虎獨立系統將上線

廉價航空崛起，新航投資的酷航和欣豐虎航預計在今年7月整合，未來航班時段、訂票、客服都會統一，華航全資的台灣虎航3月起也會獨立系統。

新加坡廉價航空市場崛起早，欣豐虎航和酷航是最為人知的廉價航空之一，酷航今天表示，今年2家由新加坡航空百分之百投資的廉價航空將攜手合作，發揮1加1大於2的動能。

酷航表示，去年酷航與欣豐虎航一共開航了10個全新航點，包括受台灣客喜愛的台北札幌航線，雙方也預計在今年更密切的合作，統一的中央控管中心、官網訂票介面、客服中心、報到櫃台、後續服務和航班時段，預計7月完成。

在機隊發展的部分，酷航目前全機隊共有12架波音787夢幻客機，今年將再添2架，預計2019年前整體機隊成長為20架787機隊、執飛更多中長程線航點，另外，酷鳥航空年底預計再加入一架波音777。

除了民眾喜愛的台北札幌航線，酷鳥航空台北曼谷航線也非常受歡迎，載客量維持在八成以上，日前才宣布台北曼谷航線增班為每周7班，天天直飛。

至於華航全資的台灣虎航，董事長張鴻鐘日前也在集團媒體春酒時表示，今年將已經將股份買回，正在開發獨立的網站介面，以提供旅客更好的服務，也有計畫推出會員制度，未來旅客有機會累積座位數換免費機票。1060222

(中央社)