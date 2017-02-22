解長照難題 立委邀產官學集思廣益

長照2.0上路以來，遭遇人力、財源與執行面等諸多難題，立委陳宜民今天邀請長照業者、政府主管機關及學者座談，為長照2.0執行困境集思廣益，並作為日後修法參考。

陳宜民高雄服務處舉辦「落實長照法，困難知多少」座談會，高雄醫學大學長期照護研究中心主任陳桂敏認為，目前長照人力不足，政府應針對相關科系學程做一個廣泛設計，例如課程安排、證照考取及長照機構的進用等。

獎卿護理展望基金會秘書長杜敏世說，相關社福團體配合政府辦理長照政策理應是協力夥伴關係，然而這些民間團體在承攬政府委託長照方案執行完畢後，向委託行政單位請款時，卻經常面臨冗長繁瑣的行政程序，不僅曠日費時，也增加行政作業成本。

陳宜民也要求衛福部照護司應設立統一窗口為業者解惑、服務，長照畢竟剛上路，在沒有統一窗口下偶有業者的問題會被「轉來轉去」，而目前談到都僅是照護與養護，未來應談到自費部分，目前長照資源還是處於「僧多粥少」情況，行政單位應多注意。

衛生福利部護理及健康照護司副司長蔡誾誾說，長照服務法在財源與稅源的部分已做過修正，確保相關業者能永續經營，並允諾將陳宜民的建言將帶回檢討。

陳宜民表示，未來將和教育部高教司討論，希望辦一個跨部會的公聽會，因為照護員教考用的部分權責依舊尚未明確，如教考訓用課程的規劃，丙級還是乙級證照應規劃的更為理想，讓年輕人選擇科系的時候看到前途。

他又說，目前沒有照服員的協會或學會，應先輔導成立，照服員才有力量去爭取自己權益，進而慢慢落實全民長照。他並籲請朝野思考長照保險的規劃，好徹底解決長照財源問題。 1060222

(中央社)