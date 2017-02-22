宋慧喬來台宣傳　展現凍齡肌

宋慧喬22日晚間來台，此行為宣傳化妝品品牌。（陳麒全攝）

宋慧喬22日晚間來台，此行為宣傳化妝品品牌。（陳麒全攝）

宋慧喬22日晚間來台，此行為宣傳化妝品品牌。（陳麒全攝）

「喬妹」要來台灣了！去年以韓劇《太陽的後裔》再創事業高峰的宋慧喬一舉一動又受到粉絲關注。

宋慧喬22日晚間來台，由環宇商務中心低調入境，此次來台將以化妝品品牌蘭芝代言人身份登台秀凍齡肌。

(中時)