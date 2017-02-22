全國菁英盃辯論比賽 武陵高中奪冠

全國高中職菁英盃辯論比賽，國立武陵高中勇奪冠軍與最佳辯士。（甘嘉雯攝）

全國高中職菁英盃辯論比賽，國立武陵高中勇奪冠軍與最佳辯士。（甘嘉雯攝）

全國高中職菁英盃辯論比賽，國立武陵高中勇奪冠軍與最佳辯士。（甘嘉雯攝）

全國高中職菁英盃辯論比賽，國立武陵高中辯論社打敗全國百餘參賽隊伍，勇奪第一名，而劉祖丞同學還獲得最佳辯士，能獲得佳績，劉祖丞、黃脩閔、劉禹彤、鄒偉達、林佩臻等5位選手歸功於不斷反覆練習及團隊默契，希望明年能繼續奪得好成績。

武陵辯論社有60年歷史，創校時就成立，雙社長劉禹彤、林佩臻說，這是可以讓人從內向轉為有自信，訓練多方面思考的社團，對自己相當有幫助。

(中時)