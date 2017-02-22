國內首創飛行體驗營　航空迷搶著報

華信航空與安捷飛航訓練中心攜手推出國內第一個飛行體驗營，由專業教官帶學員航向夢想。（陳祐誠攝）

華信航空與安捷飛航訓練中心攜手推出國內第一個飛行體驗營，邀請有志投身航空業成為機師的年輕人報名，華信總經理韓梁中表示，2天1夜的體驗營可說是為航空迷量身訂作，擁有全方位的飛行體驗，另與台東新落成的GAYA酒店合作，讓學員邊玩邊學，每個梯次僅收8名學員，有興趣的民眾可至華信或安捷官網報名。

「華信航空飛行體驗營」自2月22日起接受網路報名，可透過華信航空官網或安捷官網上傳個人資料，經資格篩選後，每梯次接受8名學員，報名費用每人2萬9900元。韓梁中說，體驗營為2天1夜的套裝行程，第一天在台北完成地面學科後，將搭乘華信航空班機抵達台東，並入住台東新開幕的五星級度假酒店「GAYA」。次日實施固定模擬機演練，下午則為實機飛行體驗，傍晚結訓典禮後，再搭乘華信航空返回台北。

華信航空指出，體驗營第一梯次將於3月18、19日推出，未來規劃每月推出一梯次，名額有限。有意報名的民眾須年滿16歲，性別不拘，若身高超過200公分、患心臟病、高血壓、頸椎曾受傷者或是孕婦，則無法報名參加。

韓梁中表示，體驗營是為懷有飛行夢想者量身訂作，由專業教官設計地面學科課程、機艙導覽、模擬機操作及Diamond 40實機飛行體驗等，讓學員一圓展翅高飛的夢想，也透過實際參與，判斷自己未來是否適合進入機師的行業，盡早將夢想與生涯規畫連結。

體驗營剛開放報名，已有多位民眾迫不及待上傳個人資料。航空迷林至偉說，非常嚮往上天空的感覺，也對操作課程充滿期待，得知這是國內首次、機會難得，會好好把握。

(中時)