玉井蔣公銅像被拆 南市府:未強拆

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台南市玉井區公車站前圓環蔣公銅像昨晚被拆，市府今晚表示，區公所和地方有充分溝通，拆除過程平和，絕無罔顧民意強拆。

市府指出，銅像拆除選在夜間，主要是避開附近青果市場運輸車流，拆除過程平和，銅像移置桃園慈湖專區，以便集中維護管理。

市府說，銅像原址未來將進行景觀改造，規劃設置公共藝術，及改善交通動線。

台南市議會國民黨團書記長王家貞表示，賴清德和民進黨的做法，就是要消滅中華民國；市府說，戒嚴圖騰走入歷史，代表社會進步的價值，國民黨應放下藍綠對抗，不應阻撓時代進步，走回頭路。1060222

(中央社)