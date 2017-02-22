慈濟人文書苑開展 南投縣政府飄書香
慈濟人文喜閱書苑「陪伴小草長大」，22日在縣府中庭開展，包括經典雜誌攝影展、喜閱書苑書展及小草故事館；24日下午在縣府大禮堂舉辦贈書會，歡迎有興趣民眾踴躍參與。
副縣長陳正昇表示，閱讀能力是縣府近年來積極推動的教育工作，閱讀力居全國前3名！他感謝並肯定慈濟長期以來對南投縣偏鄉教育的支持，相信透過閱讀風氣的推廣、深耕，對學子將有深遠影響。
慈濟師姐蔣碧珠表示，陪伴小草長大公益活動，培養孩子的閱讀能力，同時將慈濟人文志業發行的好書，推廣到社會上，提供更多人閱讀。
慈濟人文喜閱書苑「陪伴小草長大」公益活動，配合經典雜誌攝影展、自然生態與食物安全主題，23日至24日中午，將邀請縣內從事有機種植的小農，到會場展售農產品。
24日下午的贈書感恩會，邀請混障綜藝團生命勇士們到場表演，分享生命經驗，歡迎共襄盛舉。
(中時)
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