慶福基金會捐贈逾4千件保暖衣 偏鄉學生受惠

財團法人慶福社會福利慈善事業基金會捐贈保暖衣，桃園市長鄭文燦感謝慶福基金會將無私愛心及善心，透過實際行動捐贈4105件保暖衣，致贈楊梅、新屋、復興等9區，包括永安國中、介壽國中、后厝國小等43所偏遠學校的學生，讓偏鄉學子在寒冬中有保暖衣物溫暖過冬，相信此善行將在社會形成「善的循環」。

(中時)