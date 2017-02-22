砂輪片飛出 工人遭鋸頸血流如注亡

蘭嶼58歲的楊性男子，今天下午在進行C型鋼的修整時，使用砂輪機的砂輪片突然飛出，不偏不倚就擊中楊男的頸部，楊男頓時血流如注、倒地不起，一旁的工人趕緊將他送醫急救，不過在下午6時許仍宣告不治。

楊男今天在工地作業，使用砂輪機磨整C型鋼時，砂輪機的砂輪片無預警飛出，楊男倒地後工人立刻前往查看，發現他已經倒臥血泊中，頸部大量出血，因此趕緊將他送醫急救。

楊男送往蘭嶼衛生所急救，不過楊男出血量過多，送到衛生所時已經失去呼吸心跳，醫護人員搶救約50分鐘仍宣告不治。

(中時)